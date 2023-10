Ul flash mob teatrale. Contro il gioco d’azzardo

Emozionante performance teatrale per sensibilizzare sul tema del gioco d’azzardo. In tanti hanno preso parte ieri all’iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune e della l’associazione Aedo. Il flash mob in passeggiata in piazza Mazzini ha dato il la alla mattinata di sensibilizzazione coinvolgendo giovani studenti dei Licei “Carducci” e “Barsanti e Matteucci”, associazioni e passanti incuriositi. A seguire un corteo lungo la passeggiata, guidato dal regista Satyamo Hernandez, ha portato attori e cittadini fino al “Caffè Margherita”, dove è andata in scena “Voglia di Perdere”, l’emozionante performance teatrale a cura del regista e della psicologa Abha Federica Mariano dell’associazione Aedo. In conclusione i saluti delle istituzioni presenti. "L’amministrazione comunale ha accolto con grande entusiasmo questa iniziativa - commenta l’assessore al sociale Sara Grilli -. Abbiamo contribuito all’organizzazione di questo evento coinvolgendo anche le scuole. Infatti, crediamo fortemente che partire dai ragazzi con la sensibilizzazione e l’educazione a questi temi sia importante per far conoscere bene i rischi così da non bruciarsi il futuro".