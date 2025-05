Lega regionale: "Servono risorse per il ’Vignali’"

I consiglieri versilesi della Lega in consiglio regionale hanno chieso ufficialmente a Firenze di impegnare delle risorse per la riqualificazione dello stadio comunale di Massarosa. "Nel corso dell’ultimo consiglio, che ha discusso la variazione di bilancio, avevamo presentato un’ordine del giorno finalizzato allo stanziamento di risorse economiche utili a realizzare interventi di manutenzione straordinaria allo stadio comunale ’Vignali’ di Massarosa – spiegano Massimiliano Baldini (capogruppo) e Giovanni Galli –; la nostra attenzione è scaturita da un sopralluogo che avevamo svolto alcuni mesi fa insieme ai responsabili della societa".

"Nel corso dei lavori del consiglio, abbiamo concordato con le forze di maggioranza di presentare una mozione sostitutiva dell’ordine del giorno da portare in commissione competente affinché si possa intraprendere un percorso comune e bipartisan – sottolineano gli esponenti della Lega –; abbiamo quindi provveduto a protocollare una mozione e ne discuteremo alla prima seduta utile. Essendo al corrente che lo stesso comune di Massarosa è al lavoro in questa direzione e nell’interesse di questa importante infrastruttura per l’intera comunità di Massarosa – aggiungono Baldini e Galli – con il nostro atto abbiamo impegnato il presidente e la giunta regionale “ad avviare quanto prima una interlocuzione con lo stesso comune di Massarosa, individuando e stanziando le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti per garantire l’accessibilità e la funzionalità dell’impianto“".