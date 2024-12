Uisp 2024: Mb Team in testa, risultati e classifica del campionato

Il 2024 Uisp si chiude con l’Mb Team in testa. Contro il Ctz è 3-0 firmato Lucchesi, Mulinacci e Viviani. "Bella partita - commenta Giovanni Berlingeri - sbloccata nel primo tempo, e chiusa nella ripresa". Rammarico nelle file degli sconfitti, come dichiara Graziano Rizzo: "Abbiamo anche colpito un palo e, cercando di recuperare, siamo stati infilati altre due volte".

Tennistico 6-2 del Torcigliano Socoedi sul Nuovo Mondo Fitness. Chicchi, Giannini, Pardini, Del Chiaro e doppio Gaspari per il successo. "Partita dominata, senza rischi" commenta Andrea Giannini.

Risale la classifica lo Sconvolts che liquida 2-0 il Bellariviera/Leblon. Decidono Benassi e Barbosa. Licusato, con un tiro cross, regala il successo 1-0 del Villa Diletta/Bayern Versilia sul Terrinca. "Siamo stati anche un po’ fortunati - ammette Simone Giaconi -. Tre punti importanti". Rammarico nelle fila degli alto versiliesi. "Solito copione - sottolinea Ludovico Pili -. Dopo tanti errori sotto porta, finiamo sempre per esser puniti".

Rotondo 4-0 dell’Scf Bianchi/Mda sul Tdl Soccer, firmato Borraccino, Binelli, Avanzato e Chiacchio. Partita decisamente maschia con quattro espulsi, due per parte. "Classica serata no - sottolinea Francesco Artigiani -. Siamo partiti bene, impegnando a più riprese il loro portiere, ma poi siamo calati innervosendoci anche".

Altro successo largo è quello della Croce Verde Discobolo sull’Unione Quiesa Orange per 5-1. Tris di Amine, ma a referto ci vanno anche Del Carlo e Cinquini, per ribaltare l’iniziale svantaggio siglato da Granducci. "Siamo partiti bene - riconosce Federico Zompa -, ma subito il pari e la rete del sorpasso siamo usciti dalla partita".

Cerrai e Nannini, in pieno recupero, per il 2-1 GO 77/Passi sulla Lube Cucine Viareggio. "Bella partita e successo meritato" assicura Manuel Puntoni. Imbufalito Mauro Casanova della Lube Cucine Viareggio: "Siamo partiti forte, ottenendo subito il vantaggio con Del Soldato. Poi l’arbitro ha iniziato a dirigere la partita verso una unica direzione. Questa è la mia realtà".

Vince 3-2 l’Hotel Virgina sulla Don Bosco Mazzola, cui non bastano Paganucci e Campi. "Abbiamo giocato molto bene, ma abbiamo altresì commesso delle enormi ingenuità" argomenta Roberto Barattini della Don Bosco.

Arena Metato-Piano di Mommio/Manù è il posticipo del 27 dicembre. Classifica: Mb Team 16; Torcigliano Socoedi 14; Arena Metato 13; Sconvolts 12; Croce Verde Discobolo, Villa Diletta/Bayern Versilia 11; Bellariviera/Leblon e GO 77/Passi 9; Nuovo Mondo Fitness e Tdl Soccer 8; Scf Bianchi/Mda e Hotel Virginia 7; Real Nocchi e Unione Quiesa Orange 6; Terrinca 4; Ctz 3; Lube Cucine Viareggio e Don Bosco Mazzola 2; Piano di Mommio/Manù 0.

Sergio Iacopetti