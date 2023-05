Ubriaco offende i carabinieri Arrestato e subito rilasciato

Un cittadino tunisino di 39 anni, senza fissa dimora, è stato tratto in arresto nella mattinata di domenica per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, che aveva vistosamente abusato di bevande alcoliche, aveva raggiunto un bar della frazione di Torre del Lago iniziando ad infastidire avventori e passanti che hanno poi richiesto l’intervento dei Carabinieri tramite numero d’emergenza 112. Alla richiesta dei militari di fornire i documenti lo straniero ha iniziato a offendere i carabinieri, ad agitarsi e a dimenarsi, spintonando gli operanti e opponendo resistenza per non farsi identificare. Immobilizzato, l’uomo è stato condotto in caserma dove veniva identificato e dichiarato in stato d’arresto. Nella mattinata di ieri, dopo l’udienza di convalida presso il Tribunale di Lucca, lo straniero è stato rimesso in libertà con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione tutti i giorni presso i Carabinieri di Lucca nonché l’obbligo di dimora nel comune di Lucca.