Uberto Bonetti Serata-evento in stile anni ’30

Un ricordo di Uberto Bonetti, in un’atmosfera da anni ’30 tra ospiti, chansonnier, video, musica. Un salto a ritroso nella Viareggio in stile liberty e che ammaliava per la sua bellezza. Durante la serata verrà proiettato un video (prestato da Fabrizio Gatta e dalla famiglia Vignali) risalente addirittura al 1916, quando gli ediftici del viale a mare erano ancora in legno. E’ la ’Serata Evento Uberto Bonetti’, pittore, grafico, caricaturista, scenografo, architetto e stilista, che si terrà domani al Caffè Liberty, in occasione del trentennale della morte dell’artista. Una serata che rientra nel giro di iniziative che la famiglia Bonetti, in collaborazione con Promo-Terr, ha messo in programma per far conoscere al pubblico il talento di un artista estremamente poliedrico. L’appuntamento è alle 20 con l’Aperitivo Futurista (intrattenimento musicale di Adriano Barghetti) e prosegurà dalle 21 con il ’Gran Galà Uberto Bonetti’ condotto da Silvia Torri e dal giornalista-scrittore Fabrizio Vincenti, curatore della mostra che dal 9 al 17 settembre vedrà Bonetti (aeropittore) protagonista a Lucca, nella ricorrenza dei 100 anni dell’Aeronautica Militare. Molti gli ospiti, a partire dalla figlia Adriana per proseguire con l’architetto Giorgio Polleschi, il carrista Gionata Francesconi e lo storico Mauro Pardini. Sul un sottofondo musicale, tipicamente anni 30, Maria e Loredana Bruno, vestite a tema, riproporrano arie di famose operette, ma ci sarà spazio anche per la danza con Silvia Martinelli e la scuola Raffaello Motto. "Siamo sicuri che sarà una bella serata – assicura Adriana Bonetti –. Il nome di papà sarà sempre legato a Burlamacco e al Carnevale, ma era anche molto altro".

Sergio Iacopetti