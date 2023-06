"Tutto Puccini" a Villa Paolina Il gran gala dei talenti della lirica

Entra nel vivo la stagione del Festival Pucciniano con il gala lirico “Tutto Puccini“ dei giovani artisti della “Puccini Festival Academy“ che, questa sera alle 21.30, inaugureranno la rassegna culturale “Nel Giardino di Paolina”. Il concerto, introdotto da Daniele Maffei, sarà un viaggio musicale nella partitura pucciniana, con la proposta di pagine e arie tratte dalle opere Madama Butterfly, la Bohème, Turandot, il Tabarro, proposte anche nel cartellone del Festival Puccini, al Gran Teatro di Torre del Lago, oltre ad arie da camera pucciniane e dalle opere Tosca e Le Villi. Ad accompagnare i giovani artisti si alterneranno la pianista Michi Takasaki, colonna portante del Festival di Torre del Lago, e i giovani pianisti che hanno frequentato i corsi per maestro accompagnatore.

"Inaugurare la rassegna di Villa Paolina con i giovani artisti della nostra Accademia al termine del loro intenso percorso di formazione e perfezionamento è davvero motivo di soddisfazione – afferma il presidente della Fondazione Festival Pucciniano Luigi Ficacci –. Un luogo pieno di storia come la residenza di Paolina Bonaparte è lo spazio ideale per manifestare il nostro impegno per preservare e trasmettere un patrimonio come quello che Giacomo Puccini ci ha affidato e valorizzare un luogo di bellezza e della storia di Viareggio". L’apertura ai giovani con la Puccini Festival Academy si conferma così uno degli obiettivi prioritari della mission della Fondazione Festival Pucciniano – agenzia formativa riconosciuta dalla Regione Toscana – che da diversi anni offre ai talenti che aspirano a intraprendere un percorso lavorativo nell’ambito del teatro lirico l’opportunità di formarsi e perfezionarsi.

"Sarà un’estate di musica e di bellezza nel Giardino di Paolina – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Viareggio Sandra Mei –. Villa Paolina con i suoi ambienti ricchi di storia è oggi uno spazio che, dopo averlo restaurato, vive tutto l’anno. Alla rassegna di concerti proposta dalla Fondazione Festival Pucciniano si aggiungono tante altre iniziative di associazioni e operatori culturali che trovano “Nel Giardino di Paolina“ il luogo ideale per esprimere la propria voglia di condividere musica, arte e bellezza". Il programma prosegue sabato 8 luglio con il "Concerto lirico" con gli artisti finalisti del concorso lirico Tullio Serafin 2023 in collaborazione con il Festival Vicenza Lirica; sabato 22 luglio l’Omaggio a Maria Callas e avanti fino al 17 agosto.