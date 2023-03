Tutti più buoni per la festa del "mammo"

Oggi cade la Festa del Papà. Con le maiuscole della pubblicità che poi ha inventato anche la Festa dei Nonni per stimolare l’acquisto di regali. La Festa del Papà combacia, non casualmente, con la ricorrenza di San Giuseppe: il padre adottivo più famoso della storia. La dottrina l’ha ribattezzato "putativo". Dal sacro al profano, chi è andato a scuola prima del 2000 ha sicuramente sentito la massima latina "Mater certa, pater numquam" (cioè "pater incertus semper"). Frutto della riproduzione sessuata: volere o volare, tutti – etero, gay, lesbiche, bi, trans – nascono dall’unione di un maschio e di una femmina, fosse anche in provetta. Ma i genitori morali sono qualcosa di più dei genitori biologici.

Beppe Nelli