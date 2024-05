Tutti pazzi per la Dj Ten. Oltre 7mila runner alla corsa musicale. Un debutto di successo

VIAREGGIO

Buona la prima. Se il buongiorno si vede dal mattino la scommessa dell’assessore allo sport Rodolfo Salemi – sostenuto sin dal primo momento dal sindaco Giorgio Del Ghingaro – di portare a Viareggio (da Firenze) la Deejay Ten è stata ampiamente vinta. Una marea colorata (maglie azzurre per la 10 chilometri e arancioni per la 5 km) ha invaso sin dalle prime ore di ieri mattina la Passeggiata per ritrovarsi alle 9 allo start in piazza Mazzini per poi snodarsi, passando da via Coppino, lungo la banchina Fortunato Celli percorrendo via dei Pescatori e viale Europa, fino al giro di boa all’imponente Faro del Muraglione fino a rimmettersi passando da Viale Europa in via Battisti e poi in via Fratti, percorrere la Pineta di Ponente e ritornare dopo piazza Puccini in Passeggiata. Una marea di runner (allenatissimi e non) tra cui Linus e Nicola Savino ch, che poi si è fermata quasi per tutto il giorno in città. E qui sta la scommessa vinta. Se infatti alla partenza erano più di 7mila sportivi, intorno c’erano anche tantissime famiglie, molte delle quali arrivate per l’intero fine settimana a Viareggio riempiendo gli alberghi e ristoranti. Ma anche gelaterie, bar e negozi. Con un ritorno economico non solo per gli operatori commerciali, ma anche per la stessa città (a cominciare dai ticket per la sosta andati nelle casse di Mover e che verranno reimpiegati per il rifacimento di strade e marciapiedi). Sport, economia e divertimento. Tanta musica e intrattenimento anche al Deejay Village, al Belvedere delle Maschere, location dove è stato possibile assistere ai divertenti momenti di intrattenimento con gli speaker della radio. Presente al Village per l’occasione anche il pugile due volte vicecampione olimpico Clemente Russo trainer d’eccezione, insieme al partner McFIT, dal palco centrale per il riscaldamento muscolare a ritmo di musica utile per la preparazione alla corsa di tutti i partecipanti.