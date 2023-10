Tutti insieme all’Uovo di Colombo. Domani c’è la "Festa del Teatro"

Festa del teatro domani all’Uovo di Colombo, in via Matteotti 180. Dalle 17 (ad ingresso libero) saranno proposti brani di autori ben noti e interpreti del mondo del teatro da un gruppo di attrici e attori dilettanti, con l’allestimento e regia di Vera Giagoni. Sarà anche un modo per presentare le molteplici attività della Biblioteca Atena e dell’intera associazione per l’inclusione sociale, che si è traferita da alcuni mesi nel centro cittadino. Dalla presentazione di libri ai cicli di approfondimento sul cinema italiano, all’attività di sartoria e di impagliatura sedie, all’officina di riparazione delle biciclette, ai corsi di inglese o di italiano per stranieri, ai giochi da tavolo, sarà facile per tutti trovare all’Uovo di Colombo un’attività di svago, di socializzazione o di approfondimento culturale di proprio gradimento. La Biblioteca Atena è aperta il giovedì mattina e gli altri pomeriggi dalle 15 alle 18, per consultazione e prestito. Per informazioni, rivolgersi alla presidente dell’Uovo di Colombo, Ondina Della Martina 3408296894.