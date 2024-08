Tutti in sella alla bici. C’è la caccia al tesoro

La caccia al tesoro ambientata nella pineta di Forte dei Marmi e immortalata nel celebre film “Sapore di mare“ fa parte ormai della storia delle commedie italiane e in generale della Versilia. C’è molta attesa, quindi, per un mito che si rinnova con l’obiettivo di far rivivere quella spensierata e divertente atmosfera che aveva come interpreti Jerry Calà, Massimo Ciavarro, Marina Suma e Isabella Ferrari e molti altri personaggi. La data ’x’ è quella del 20 agosto, quando la caccia al tesoro tornerà su iniziativa di “PR Factory“, agenzia di eventi e comunicazione che da giugno ha aperto una sede in centro a pochi passi dal Fortino.

"E’ da troppo tempo che manca questo appuntamento che gli amanti di Forte dei Marmi attendevano ogni anno ad agosto con trepidazione – spiegano i soci di ’PR Factory’ Simone Barazzotto, Manuel Dallori, Raffaele Boischio e Alessio e Andrea Magnani –e così abbiamo deciso di riproporla noi coinvolgendo le attività del centro e gli stabilimenti balneari che vorranno seguirci. Ci si ritroverà rigorosamente in bicicletta in centro il 20 agosto alle 12 per partire alla ricerca di un tesoro nascosto che permetterà di vincere premi importanti. Il primo sarà un soggiorno all’estero per due persone seguito da cene nei migliori ristoranti del Forte, capi d’abbigliamento e accessori dei negozi del centro ed esperien"e indimenticabili". L’obiettivo, come detto, è riportare in auge una tradizione che risale agli anni ’60 e che nel tempo è andata scemando. Il costo d’iscrizione è 50 euro per la quota base (con il kit) e 75 euro (kit più aperitivo post-premiazione in un locale del centro). Info alla “PR Factory“ in via Roma 10 oppure al 376-1574476 e alla mail IG profile @prfactoryfdm