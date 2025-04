Aveva la patente scaduta dal 2012. Multato e segnalato alla Prefettura

Ha guidato per la bellezza di 13 anni con la patente scaduta come niente fosse. Quasi tre lustri trascorsi senza essere mai fermato né controllato a un posto di blocco. E senza essere mai coinvolto in un incidente. Altro che "bel gioco che dura poco". Questa è la storia di un 60enne pietrasantino che ha girato per le strade del territorio, e chissà quali altre oltre i confini comunali, facendola franca una miriade di volte. Ma ogni storia ha il suo epilogo: per lui si chiama targa system, dispositivo potenziato di recente e dato in uso alla Polizia municipale per rilevare eventuali mezzi sprovvisti di assicurazione o revisione. Durante uno di questi controlli il lettore ha segnalato il transito di un’auto non in regola ed è stato in quel momento che la verità è venuta a galla. La paletta degli agenti si è alzata subito, il 60enne ha accostato la macchina e la sua pacchia – voluta o meno – si è conclusa.

Dopo aver dichiarato di non avere la patente con sé, comportamento che gli è costata una segnalazione alla Prefettura, l’uomo non ha saputo dare altre informazioni. A farlo ci ha pensato il database della Polizia municipale: dalla visura è risultato che la patente del 60enne era scaduta dal 2012. Oltre alla segnalazione alla Prefettura, per lui è arrivato anche un verbale da 158 euro (la somma viene elevata a prescindere dal periodo in cui la patente è rimasta scaduta) e l’obbligo di una visita per rinnovarla. In caso contrario, scaduti i termini, dovrà ripresentarsi alla Motorizzazione civile dovrà gli verrà dato un foglio provvisorio e dove dovrà rifare ex novo l’esame teorico e pratico per la patente.

Non solo: la tecnologia è stata d’aiuto agli agenti anche per il contrasto all’alta velocità. Lo dimostrano le numerose multe, circa quindici, elevate in poche ore in via Sipe, a Montiscendi, tramite l’impiego del telelaser portatile. Erano stati i residenti di via Sipe, dove il limite è di 50 all’ora, a sollecitare una verifica a causa di chi sfreccia come fosse a Maranello. Tra i sanzionati tra l’altro ci sono anche alcuni camion. Telelaser che tornerà in azione sempre in base alle richieste dei cittadini. In primis in via del Castagno, anche se le ristrette dimensioni della carreggiata potrebbero ostacolare questa attività, e in almeno tre punti del viale Apua: nel tratto tra via Unità d’Italia e il lungomare, nel tratto tra il semaforo dei Macelli e l’Aurelia, e all’incrocio con via Olmi. I novelli Leclerc sono avvisati.