Burlamacco è già in tour. Dalla "vetrina" del turismo al Design Pride di Milano

Giusto il tempo di riporre la maschera nell’armadio, di spazzare via anche l’ultimo coriandolo che riappare sul pavimento, di chiudere i conti con l’edizione da record di incassi numero 152, che la Fondazione ha già avviato la campagna di promozione per il Carnevale 2026. Con la partecipazione a due eventi che si tengono in questi giorni: in Lunigiana, per la quinta edizione di Sharing Tuscany, promossa da Toscana Promozione Turistica, e in centro a Milano, per l’ottava edizione del Design Pride.

A Fivizzano il Carnevale di Viareggio si racconta ad operatori turistici in occasione dell’evento organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra seller toscani e buyer nazionali. Sono 65 i seller regionali e 85 i buyer nazionali presenti nei workshop.

A Milano, invece, l’arte del Carnevale è protagonista oggi con la mascherata in gruppo “Insieme sotto lo stesso cielo” realizzata da Silvano Bianchi, che ha vinto il primo premio di categoria nel 2024, e che sfila alla street parade del Design Pride. "Il Design Pride – afferma Stefano Seletti, direttore artistico del brand e ideatore del progetto, giurato nella passata edizione del Carnevale – è un fenomeno che cresce e si rinnova a ogni edizione, senza perdere il suo spirito di condivisione e divertimento". "È incredibile – prosegue Seletti – vedere così tante persone riunite per celebrare il design in modo spontaneo e autentico: è questa energia che lo rende speciale". Un’occasione per studenti, giovani talenti e appassionati di design, di mettersi in gioco, sperimentare e dare forma a nuove visioni creative. Un momento in cui Milano diventa un laboratorio a cielo aperto, dove la libertà di espressione è protagonista assoluta. Il corteo colorato, arricchito dalle maschere del Carnevale di Viareggio, attraverserà la città, con partenza alle 18 da piazza Castello e arrivo in piazza Affari.

Red.Viar.