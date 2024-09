Tutti in classe a Quiesa. A 5 anni dalla chiusura risuona la campanella della scuola elementare

A cinque anni e due mesi dalla chiusura – era il luglio del 2019 – la scuola elementare San Giovanni Bosco di Quiesa riapre i battenti. Già da domani, i ragazzi saranno regolarmente in classe, mentre per sabato 21, alle 10, è prevista la cerimonia d’inaugurazione alla presenza delle autorità, con tanto di festicciola finale. Il plesso dell’abitato di Quiesa era stato chiuso nell’estate di cinque anni fa per motivi di sicurezza: la relazione presentata al Comune dal genio civile aveva descritto uno stato avanzato di pericolosità dell’immobile, cosa che aveva spinto l’allora amministrazione Coluccini a interdire l’uso dell’edificio. Un atto tutt’altro che indolore: sulla riapertura del plesso si è combattuto nel corso degli anni un aspro scontro politico, e proprio il tema della scuola di Quiesa è stato uno dei cardini della campagna elettorale di tre anni fa. L’amministrazione Mungai, scaduta proprio nel 2019, aveva nel cassetto un progetto per la sistemazione del plesso e partite aperte sui finanziamenti; l’esecutivo guidato da Coluccini si impegnò invece ad avviare una nuova progettazione per l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza della struttura, impegnandosi contestualmente a verificare lo stato di sicurezza dei vari plessi scolastici. Tira e molla, i lavori sono finalmente partiti a novembre del 2021, con la previsione ottimistica – troppo, a conti fatti – di riportare i ragazzi in aula nel settembre successivo.

Adesso, finalmente, il traguardo è davvero a un passo. "Siamo riusciti a trovare le risorse necessarie – commenta il vicesindaco Stefano Natali – ed è una bella soddisfazione restituire alla comunità di Quiesa un bene centrale come la scuola. Nel corso di questi mesi ci siamo confrontati regolarmente con la dirigenza scolastica e siamo felici che i bambini possano tornare in classe nel plesso della propria frazione". Sabato prossimo, si diceva, è in programma l’inaugurazione: l’appuntamento è per le 10. Oltre alla sindaca Simona Barsotti e al vice Natali, interverranno l’assessore regionale Stefano Baccelli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini e la dirigente scolastica del comprensivo 1 Maria Concetta Consoli. L’animazione sarà a cura della banda Pacini di Quiesa; seguirà un rinfresco gestito dalla Sodexo.

