"Tutti i sogni ancora in volo". Concerto-spettacolo di Ranieri. Il cantautore torna alla Versiliana

Massimo Ranieri torna al Festival La Versiliana: il 14 agosto il concerto-spettacolo del grande artista partenopeo. La Fondazione Versiliana ha anticipato la presenza di un grande artista che quest’estate tornerà nuovamente a calcare il palcoscenico del 45° Festival La Versiliana.

Lo annuncia il consulente artistico del Festival Massimo Martini che ha confezionato il cartellone di spettacoli di questa stagione: “Massimo Ranieri – spiega Martini - è una pietra miliare dello spettacolo e della canzone italiana, un artista capace di cantare, ballare, recitare creando degli show nuovi e indimenticabili. Sono particolarmente orgoglioso che anche quest’anno abbia voluto accogliere l’invito a esibirsi alla Versiliana.”Ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri il concerto spettacolo la vigilia di Ferragosto alla Versiliana, sarà un’ altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Con un nuovo allestimento scenografico si ascolteranno dal vivo anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e altri canzoni che fanno parte del suo nuovo album che ha lo stesso titolo dello spettacolo, uscito nel 2023 che porta la firma della produzione musicale dell’artista internazionale Gino Vannelli. Anche questa volta ci sarà un Massimo al 100% ,che offrirà agli spettatori il meglio del suo repertorio piu’ amato e prestigioso. L’organizzazione generale è del noto producer Marco De Antoniis, con una big band di musicisti inedita: al pianoforte Stefano Proietti, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Emanuele Ciampichetti, alla batteria Luca Trolli, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce Valentina Pinto e una nuova sessione di fiati con al sax Max Filosi, la voce e il sax di Cristiana Polegri.

I biglietti per lo spettacolo di Massimo Ranieri sono già in vendita su Ticketone.

Il botteghino della Versiliana in viale Morin, 16 a Marina di Pietrasanta, sarà aperto tutti i giorni a partire dal 1° luglio, ma i biglietti del 45° Festival La Versiliana potranno essere acquistati anche alla biglietteria del Teatro Comunale di Pietrasanta in Piazza Duomo aperta eccezionalmente in occasione del Dap Festival dal 23 giugno al 5 luglio dalle ore 19.00 alle ore 22.00 (lunedì 24 giugno: chiuso) . Info su www.versilianafestival.it