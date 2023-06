Tutti i colori dell’iride per il corteo del Pride

Da Milano a Napoli, da Roma a Messina, l’arcobaleno dei diritti, domenica, avvolgerà anche la città. Per il terzo anno consecutivo le Giovani comuniste e i Giovani comunisti di Rifondazione organizzano il “Viareggio Pride“.

"Rimangono invariate le rivendicazioni e le idee fondanti di questo Pride ribelle – annunciano i promotori del corteo, che partirà alle 16, da piazza Campioni in Passeggia –. E la parola chiave è ’Intersezionalità’". "L’intersezionalità – spiegano – è il pilastro della lotta contro le discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale, l’identità di genere, il colore della pelle, la disabilità e la classe sociale. Le discriminazioni che ogni persona vive sono direttamente collegabili tra di loro e reciproche, per questo vanno analizzate insieme, anche nella lotta". L’obiettivo "è che la nostra lotta di liberazione sia vista come parte integrante di tante altre lotte e che – proseguono – sia critica verso quel sistema capitalista che devasta il Pianeta, le nostre vite, i corpi. Vogliamo costruire un Pride libero dal peso consumista che traduce questa lotta in marketing. Non siamo soddisfatti dalla presenza impattante di soggetti che fanno rainbow-washing, cioè utilizzano i temi LGBTQIA+ per profitto"

In programma, durante il corteo accompagnato dal dj-set di Michelle, anche collaborazioni con artisti e realtà locali: fra le tappe, oltre a piazza Mazzini che ospiterà gli interventi, la “Libreria Lungomare“ (intorno alle 17.45) e degusteria “CiVai“. Poi un afterparty al chiosco “Il Coriandolo“, in Pineta di Ponente, organizzato da Interno 91.