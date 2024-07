Tre turiste rischiano di annegare. I bagnini le riportano in salvo

Marina di Pietrasanta, 16 luglio 2024 – La sensazione di pericolo, i momenti d’apprensione a terra e in mare, i bagnanti che interrompono qualsiasi gesto e seguono con lo sguardo la concitazione del salvataggio, fino all’applauso liberatorio. Quella appena trascorsa è stata un’altra domenica molto impegnativa per i bagnini di Tonfano ma è grazie soprattutto alla loro professionalità e prontezza di riflessi se anche stavolta è filato tutto liscio. Insomma, tanta paura ma a lieto fine nonostante i numerosi richiami e le tante uscite con i patini di salvataggio per mettere in sicurezza i bagnanti ignari dei pericoli. Ad esempio la risacca che si stava formando a causa delle correnti contrastanti, situazione che avrebbe potuto mettere in pericolo i malcapitati.

Il maggior numero di interventi è stato effettuato nel tratto di arenile che comprende i bagni “Luciano“, “Marzocco“ e “Mediteranneo“, con i rispettivi bagnini che si sono resi protagonisti di due splendidi salvataggi recuperando e portando in sicurezza tre turiste che si erano allontanate. Una volta raggiunte, le tre donne si sono subito aggrappate al patino che le ha poi riaccompagnate dove l’acqua ha permesso loro di proseguire e raggiungere la riva a piedi.

I bagnanti hanno osservato la scena con il fiato sospeso, per poi lasciarsi andare al meritato applauso e ai complimenti nei confronti di Vincenzo Appella, Marco Corfini, Alessandro Gaina e Raffaello Felaco. Appella e Felaco, tra l’altro, non più tardi di una decina di giorni fa sono intervenuti insieme ad altri colleghi salvando due turisti tedeschi oltre a una mamma con i suoi due bambini. In quel caso a complicare le operazioni era stato il mare mosso, con i bagnanti che sono stati trasportati dalla corrente al largo senza più riuscire a tornate indietro. Oltre a Felaco (bagno “Costa Azzurra“) e Appella (“Mediterraneo“), gli altri "angeli rossi" intervenuti sono Paolo Chellini (“Battelli“), Alessandro Giannotti (“Marzocco“) e Marco Garfagnini (“Nettuno Alba“).

Sempre ieri, infine, alla spiaggia libera di Motrone c’è stato un vero e proprio assalto di turisti che ha costretto anche i bagnini degli stabilimenti limitrofi a fare gli straordinari. Veri e propri pericoli di annegamento per fortuna non ce ne sono stati, ma la moltitudine di persone presenti in contemporanea in acqua ha costretto gli addetti ai lavori a tenere gli occhi ben aperti non solo verso i clienti dei propri stabilimenti ma anche quelli dell’adiacente spiaggia libera.