Turista rischia di annegare. Salvataggio fuori stagione

Quando indossi la maglietta rossa con la scritta "salvataggio", guardare il mare diventa una missione. Riesci ad annusare un potenziale pericolo. E quando c’è da intervenire, l’istinto ti porta a buttarti anche in condizioni disperate. Lo sanno bene i ragazzi che ieri l’altro, di fronte al bagno Lido a di Camaiore, hanno salvato un turista tedesco che rischiava di annegare. In un momento, è bene ricordarlo, in cui la sorveglianza non è più attiva sul nostro litorale.

E in effetti, i bagnini che sono intervenuti erano lì "per caso". Due di loro, Samuele Cipriani del bagno Gioia e Filippo Graziano del bagno Piero di Forte dei Marmi, erano insieme a surfare. E un terzo bagnino, Giuseppe Genovali del bagno Lido, in quel momento era in riva al mare "per fatalità", come racconta il titolare dello stabilimento Alessandro Farina.

Resta il fatto che il salvataggio è stato spettacolare e, a suo modo, eroico. Già dal mattino, un gruppo di turisti tedeschi entrava e usciva dal mare pericoloso e accorrentato. A un certo punto, un membro della comitiva – un anziano di corportatura massiccia – ha perso la bussola ed è stato risucchiato dalla corrente. Quando si sono accorti della situazione di pericolo i bagnini che stavano surfando sono intervenuti per aiutarlo. Sono riusciti a tenerlo a galla, ma era troppo pesante per riportarlo a riva. E la corrente non aiutava.

In quel momento, sul litorale si è affacciato Giuseppe Genovali. Era al bagno Lido per i consueti lavoretti di rimessaggio che, terminata la stagione, i bagnini sono chiamati a fare prima della pausa invernale. Stava smontando delle tende quando, gettando un’occhiata verso mare come fanno i bagnini esperti quando c’è gente in acqua, si è accorto del pericolo. Nonostante fosse da solo, ha inforcato il patino e ha sfidato le onde, sapendo che il suo intervento avrebbe potuto essere decisivo per riportare a riva il bagnante. Per due volte ha rischiato di ribaltarsi, ma alla fine è riuscito a superare i marosi e a raggiungere il pericolante. Poco dopo anche un quarto bagnino, Leonardo Lucchetti del bagno Grazia, vedendo il collega in mare ha preso il baywatch ed è partito a nuoto. Insieme, sono riusciti a caricare il tedesco sul patino e a quel punto, manovrando in due come è consigliabile fare in ogni situazione, sono riusciti rientrare senza ulteriori problemi.

