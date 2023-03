Primo sole, primo mare: assalto a città e spiagge. È la rinascita del turismo

La Passeggiata di Viareggio affollata nella domenica di sole (foto Umicini)

Viareggio, 13 marzo 2023 - Prima domenica di caldo, almeno tra mattina e pomeriggio, e la marea umana ha voluto fare il primo assaggio dell’estate che verrà. Manca più di una settimana all’inizio della primavera ma ieri, da Torre del Lago al Forte, sembrava tempo di vacanze.

La città s’è riempita come un uovo e tanti, anche coi bambini, sono andati in spieggia. Viene a mente quel che diceva Carlo Alberto Fappani quando era in attività: "A Viareggio vale più una domenica di sole che un corso di Carnevale". Una sottintesa blanda polemica che ha sempre distinto gli imprenditori commerciali dai carnevalari. Anche se nell’edizione appena finita la presidente della Fondazione Marialina Marcucci ha convinto tutti che il Carnevale, fatto in un certo modo, ha un grande ritorno economico.

Per ora siamo al pendolarismo e la stagione è là da venire. Ma nella settimana che si apre tanti stabilimenti balneari riapriranno i ristoranti (altri non hanno mai chiuso da Carnevale), e la Versilia si prepara a incassare un’altra estate di grandi fatturati. Il Covid sembrava una sciagura, invece ha rilanciato il turismo sul mare che negli ultimi anni prima della pandemia aveva perso tantissimi colpi. Sopraffatto dalla concorrenza delle mète straniere e dei voli low cost. La pandemia ha anche gonfiato a dismisura i valori immobiliari. Posti come Viareggio l’hanno sfangata davanti a ogni crisi, dalle guerre ai tracolli finanziari. Da 150 anni la rendita di posizione cresce. A zig zag, ma cresce. E fa della Versilia una delle aree più ricche della Toscana e del Paese.

C’è anche un meccanismo che tra il 2018 e il 2019 sembrava condannare questo tipo di turismo, e invece lo ha salvato: il doppio standard. Con pochi posti letto in hotel rispetto alla Romagna, e affitti estivi a prezzi alti e altissimi come lo sono i servizi e la ristorazione, meno economici che altrove, la terra tra Viareggio e Forte dei Marmi è la regina delle vacanze balneari: per i ricchi, i ricchi veramente ricchi, e i normali pendolari attratti dalla vicinanza col proprio luogo di residenza, e vicinanza con l’inarrivabile bel mondo. Anche stavolta ha funzionato.

b.n.