Turismo Il Patentino dell’ospitalità. Prosegue il corso di formazione

Prosegue la formazione per operatori turistici – pubblici e privati – interessati ad ottenere il Patentino dell’ospitalità. Oggi dalle 15 alle 18 nel Salone della Santissima Annunziata l’Ambito Turistico promuoverà il secondo appuntamento del ciclo di incontri dal titolo "Attrattori e prodotti: esperienze per ogni stagione in Versilia. Il Green Deal Europeo un processo virtuoso verso la sostenibilità condivisa". Si parlerà di come trasformare prodotti in esperienze: bike, enogastronomia, cammini, cultura diffusa, balneare, wedding, osservando come è mutato il consumo del prodotto viaggio e le risposte della offerta. Oltre al Centro Studi Turistici di Firenze e Versilia Promozione turistica, apporteranno contributi la Sigeric, Cooperativa di Guide turistiche e ambientali in Lunigiana – Parco Appennino – Cinque Terre, OutdoorPortofino