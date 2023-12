Tuffo Oro di Capodanno. Nuovo record da battere

VIAREGGIO

Il prossimo 1 gennaio torna (in piazza Mazzini) il tradizionale “TUffo di capodanno città di viareggio” la 10^ edizione Oro che si pone l’obiettivo di battere il record nazionale di 672 partecipanti registrati nell’ultimo tuffo pre-covid del primo gennaio 2020. È Fondamente la vostra firma sul registro “IO C’ERO” per poter registrare il numero autentico di partecipanti. L’apertura della zona cambio in piazza mazzini è prevista alle 10.30 con briefing da parte dell’organizzatore Aldo Angeli; alle 11.30 si procederà all’allineamento dei partecipanti a riva e, fatta la benedizione del mare da don Luigi Angelini, parroco della Chiesa di Don Bosco, si procederà al tuffo in mare alle ore 12.

Madrina del Tuffo 2024 sarà Corinne Lebigre artista e maestra costruttrice dei carri di Carnevale di 1^ categoria e vincitrice del Corso di Carnevale 2020. "Il tuffo di Capodanno rappresenta una triplice opportunità per tutti noi – afferma l’assessore Rodolfo Salemi –: ritrovarci per una felice tradizione; dare, divertendoci, supporto a tutti i volontari e ed un’associazione fondamentale per la nostra comunità come la Croce Verde; ed infine avere l’occasione, ancora una volta, di attirare l’attenzione mediatica su Viareggio con esempi positivi promuovendo il nostro territorio". Patrocinio e co-organizzatore dell’evento il Comune di Viareggio. A fini di beneficenza per l’associazione Croce Verde Viareggio, è possibile acquistare la cuffia commemorativa del Tuffo 2024 esclusivamente nei negozi Perditempo di Viareggio limited edition n.1001. "Il Tuffo Oro – conclude Aldo Angeli – sarà dedicato alla memoria di Emma Genovali e Leonardo Brown prematuramente scomparsi in un tragico incidente questa estate".