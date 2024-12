Torna il tuffo di Capodanno. Carica di bagnanti fuori stagione: “Puntiamo al record dei mille”

Viareggio, 28 dicembre 2024 – Con gli aneddoti dell’ormai tradizionale, e ben augurante, “Tuffo di Capodanno“ Aldo Angeli – presidente della Escape Tuscany Triathlon, associazione promotrice dell’iniziativa – potrebbe scriverci un libro.

Come quella volta, era la prima edizione, nel 2012, quando anche l’allora sindaco di Viareggio Luca Lunardini prese la rincorsa sulla riva di piazza Mazzini e si buttò, insieme ad una cinquantina di coraggiosi bagnanti fuori stagione, senza batter ciglio, nelle gelide acqua del Mar Ligure: “Ma poi mi confidò di aver rimediato con un bel raffreddore...” svela Angeli. O quella volta in cui, quando il tuffo radunava già centinaia di partecipanti, un anziano si presentò nell’area cambio con due grandi buste strette tra le mani: “Pensavo fosse la spesa. E invece alla fine della mattinata – prosegue Angeli – ho scoperto cosa c’era davvero dentro: due bocce di acqua calda per una doccia improvvisata”. Un’intuizione geniale, rielaborata anche dall vice presidente dell’Ett, Alessandro Farina, che partecipa al tuffo con l’immancabile borsa dell’acqua calda. “Confesso che i primi anni del tuffo non ci pensavo nemmeno a seguire gli amici in quella che mi sembrava una follia, ma – racconta – alla fine mi hanno convinto e, sono sincero, è una bellissima follia. Che fa bene all’umore e agli altri. La borsa dell’acqua calda invece fa bene ai piedi, che dopo il tuffo – dice – diventano di marmo”.

Tante, tantissime, le storie che in questi anni si sono accavallate sull’arenile del Belvedere della Maschere. Che il primo gennaio, dal 2012 appunto, ospita il tuffo che richiama centinaia di persone e che rimbalza sui media italiani “Offrendo di Viareggio una cartolina stupenda” dice Angeli. Se la giornata è bella il profilo Liberty si svela in tutto il suo splendore, c’è poi l’allegria dei costumi che diventano maschere (al più originale viene assegnato anche un premio), e che richiamano lo spirito carnevalaro, e infine la solidarietà, l’anima più profonda della città.

Per questa undicesima edizione di diamante – start alle 12, con il vincitore dell’ultima edizione del Carnevale, il carrista Jacopo Allegrucci – l’Ett punta a battere il record dei record: “Mille partecipanti” è la speranza di Angeli. Per partecipare non c’è bisogno di iscrizione: “Chiunque – prosegue il presidente dell’Ett – è il benvenuto”. Meglio però presentarsi con un bel po’ di anticipo, per potersi registrare sul mitico tabellone “Io c’ero“ che permette di certificare il numero delle presenze e l’eventuale record, e acquistare anche la cuffietta celebrativa (già in vendita presso i punti vendita Perditempo e alla Croce Verde) “Perché il ricavato va tutto in beneficenza”. E nello specifico ai progetti della Croce Verde, che da sempre è al fianco dell’Escape Tuscany Triathlon. “E per noi – commenta Carla Vivoli, presidentessa dell’associazione di via Garibaldi – è davvero un piacere far parte di questa storia, capace di riunire Viareggio per un’occasione speciale”. Tra i primi ad acquistare la cuffia il generale ed Eurodeputato della Lega, viareggino d’adozione, Roberto Vannacci; che già un anno fa si è fatto il tuffo ed, evidentemente, gli ha portato fortuna.

La manifestazione, patrocinata dal Comune, quest’anno sarà dedicata ad Alessandro Cecchi, la cui memoria vive grazie all’impegno della onlus Fenomenale fondata, ad otto mesi dell’incidente stradale in cui il giovane pasticcere perse la vita, per volontà degli amici e della famiglia. “Il Tuffo di Capodanno ci permette di ricordare Alessandro proprio per com’era – afferma Michela Poletti, uno dei pilastri della onlus – Un ragazzo generoso e goliardico, Ma soprattutto ci permette di dare seguito al nostro scopo, ovvero sostenere le associazioni di volontariato impegnate nel sociale”. Grazie al contributo di Fenomenale, e alla partita di calcetto organizzata dagli amici di Ale per la vigili di Natale, sarà acquistato un nuovo defibrillatore per l’impianto sportivo Angelo Basalari.