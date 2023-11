Truffe in aumento: come difendersi. Un convegno alla Villa Bertelli

Come difendersi dalle truffe telefoniche e online? Il Comune, in collaborazione con Confconsumatori Toscana Aps che gestisce lo Sportello del Consumatore (servizio per tutti i residenti messo da disposizione del Comune che offre consulenza gratuita), organizza il 5 dicembre alle 16,30 a Villa Bertelli una conferenza su "Come difendersi dalla truffe telematiche". L’incontro, ad ingresso libero, si pone come obiettivo di dare maggiori informazioni agli utenti su truffe telematiche, telefoniche e on line. "Complice sicuramente anche la pandemia – afferma Elisa Galleni, assessore con delega ai servizi al cittadino e difesa del consumatore – in questi anni abbiamo assistito a un consistente aumento delle truffe online dal phishing che porta gli utenti a rivelare informazioni bancarie, credenziali di accesso o altri dati sensibili, allo smishing, altra forma in cui un hacker utilizza un messaggio di testo convincente per indurre i vari destinatari a cliccare su un link e mandare al cybercriminale delle informazioni private o a scaricare programmi dannosi su uno smartphone. E molte sono state le persone truffate".

Nel corso della conferenza interverranno l’avvocato Francesca Galloni, responsabile dello Sportello del Consumatore e vice presidente della Confconsumatori Toscana e Massimiliano Campese, sostituto commissario di Polizia di Stato, del centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale per la Toscana di Firenze, che illustreranno casi pratici di truffe. "Purtroppo negli ultimi tempi - spiega l’avvocato Galloni – si assiste sempre ad una maggior numero di tipologie di truffe sia telefoniche, sia via sms che WhatsApp o anche tramite il porta a porta e spesso sono gli anziani ad essere maggiormente a rischio". Concluderà i lavori il presidente nazionale di Confconsumatori, avvocato Marco Festelli.

Fra.Na.