Troppi animali selvatici. Arrivano i cartelli

Viste le continue segnalazioni di avvistamenti e transiti di animali selvatici nelle vie cittadine al confine con il comune di Montignoso saranno apposti cartelli per allertare circa il passaggio di animali selvatici. E’ la soluzione che mette in atto il comando della municipale (su invito del Nucleo Carabinieri Forestale di Pietrasanta che ha sollecitato ad adottare sul territorio una segnaletica verticale indicante il

possibile attraversamento di animali selvatici) anche alla luce delle segnalazioni di sinistri causati da animali selvatici avvistati sia a passare sul lungomare che in prossimità delle abitazioni. I cartelli saranno installati all’intersezione di via Mazzini con via Canova e con via Cesare; di via Canova con via Mazzini e con via Gramsci; di via Gramsci con via Canova; via Ferrucci /via Gramsci; via Lorenzo De Medici/via Canova; via Cesare /via Gramsci (Montignoso).