"Troppe le criticità. Vanno risolte presto"

Troppe criticità al cimitero della frazione di Piano di Mommio. Problemi segnalati da tempo dai consiglieri della Lega massarosesi, ma a cui ancora non si è messo mano. È il consigliere Pietro Cima a tornare a segnalare le varie criticità in cui continua a versare il camposanto di Piano di Mommio: "Già nel corso della scorsa estate il sottoscritto, assieme al collega capogruppo Nicola Morello, si è occupato del tema – spiega Cima – ma a distanza di mesi, gli abitanti della frazione continuano a segnalarci gravi carenze strutturali". A fronte delle reiterate lamentele degli abitanti, la Lega ha deciso di segnalare ancora una volta il problema. "Sia chiaro – precisa Cima –: il nostro intento non è fare polemica, quanto piuttosto dare una mano a risolvere le criticità emerse. L’opposizione ha un ruolo che impone di segnalare i disservizi. A tal proposito, ci preme sollecitare l’amministrazione a risolvere il problema che ci ha riferito un abitante della frazione, Gianni Del Pistoia, il quale lamenta un grande flusso d’acqua nei pressi della tomba dove giace sua moglie. Facendo un sopralluogo – continua il consigliere – abbiamo constatato un’enorme fuoriuscita d’acqua che rende la pavimentazione estremamente scivolosa. Una persona anziana rischia di cadere, tanto più se il problema non è neppure segnalato con l’apposita cartellonistica. Come se non bastasse un’enorme siepe d’alloro, mai oggetto di manutenzione e alta circa quattro metri, rilascia una grande quantità di polline sulle tombe sottostanti. Chiediamo alla sindaca e all’amministrazione di risolvere il problema quanto prima".