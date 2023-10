Trimestre anti inflazione. Le farmacie aderiscono

È partito e proseguirà fino al 31 dicembre il trimestre anti-inflazione, frutto del patto siglato tra il Governo e diversi stakeholder per vendere a prezzi ribassati una serie di prodotti di base, di largo consumo tra cui anche quelli farmaceutici. All’iniziativa hanno aderito anche le farmacie comunali di Forte dei Marmi: i cittadini potranno trovare una selezione di articoli per la prima infanzia e per l’igiene e la cura della persona a prezzi contenuti e fissi. "Il “Trimestre anti inflazione” – spiega Marco Verona, amministratore unico della Multiservizi – implica una riduzione dei prezzi su alcuni prodotti di prima necessità il cui elenco è fissato nell’accordo. I clienti troveranno le brochure che indicano la nostra adesione e saranno anche informati dal personale". Tra i prodotti “calmierati” cerotti antidolorifici, pannolini per bambini, pomate antinfiammatorie, dentifrici, prodotti per la detersione, misuratori di pressione, soluzioni saline per lavaggi nasali, apparecchi per aerosol terapia, fermenti lattici, microclismi, supposte di glicerina.