Trent’anni fa la scomparsa di Troisi

VERSILIA

Trent’anni senza Troisi e anche la Versilia apre il libro dei ricordi perché Massimo ha lasciato una traccia importante. Troisi come Pino (Daniele) legati al nostro territorio grazie soprattutto all’amicizia con Mimmo D’Alessandro, il promotor di spettacolo di livello internazionale. Bella era stata anche l’amicizia tra Troisi e Sergio Bernardini che di lui e di Lello Arena e Enzo Decaro, gli altri componenti del gruppo che li ha fatti conoscere al grande pubblico (la Smorfia), era grande estimatore. Pino Daniele è stato protagonista, insieme proprio a Troisi, del video della canzone "O ssaje come fa ‘o core", girato a Viareggio e alla villa Cavanis di Capezzano Pianore da Giacomo De Simone. Location la Passeggiata e le sue traverse a mare. Una clip bella e intensa in cui emergeva l’animo buono di Troisi. Poi l’ultimo ruggito di Sergio Bernardini che con lo stesso Mimmo D’Alessandro produsse e realizzò nel 1992 il programma di Rai 1 "Alta Classe". Memorabile il duetto in salsa partenopea tra Pino Daniele e Troisi sotto lo sguardo compiaciuto di Gianni Minà che presentava le serate. "Alta classe", sottotitolato "Voglio vivere così", andò in onda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico il martedì alle 21.40 per dodici puntate dal 7 gennaio al 28 aprile 1992, con la conduzione appunto di Gianni Minà. Nella puntata con alla ribalta Pino Daniele ci fu il duetto con Troisi, con Minà a fare da ‘complice’ divertito. Fu l’ultima volta che vedemmo Troisi a Viareggio, prima che un tragico destino lo portasse via repentinamente. E dopo trent’anni ci manca ancora.

Enrico Salvadori