Tre spaccate nella notte. Appello di Pro Focette

MARINA DI PIETRASANTA

Un risveglio amaro sabato scorso alle Focette. Durante la notte, infatti, ci sono state tre spaccate in altrettante attività commerciali: all’alimentari “La Focacceria“; alla cartolibreria “Giornali Tabacchi“ e al parrucchiere “Image“. In tutti e tre i casi ignoti, hanno sfondato le vetrine introducendosi all’interno per alla ricerca di denaro. In tutti i casi il ’’bottino’’ dei ladri è assai modesto, mentre ingenti sono i danni arrecanti, a comincare dalla necessità di sostituire le vetrate andate distrutte a causa della spaccata. E mentre le forze dell’ordine stanno ricercando anche attraverso i filmati della videosorveglianza gli elementi per identificare gli autori all’interno dell’Associazione Pro Focette sale la polemica. In particolare si fa notare, in una email inviata agli associati, che "appena finita la sorveglianza notturna armata, pagata dalla nostra Associazione, per il controllo del territorio tra la notte di venerdì e sabato" ci sono stati tre spaccate. "Gli interventi fatti (pilomat, telecamere, guardia armata Notturna – osservano – sono stati grandi deterrenti, ma occorre spronare i non associati a contribuire per avere più siurezza".