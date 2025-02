Tre incendi in una sola sera a Pozzi. E’ caccia all’uomo incappucciato

In una manciata di minuti è riuscito ad appiccare ben tre incendi nell’abitato di Pozzi seminando il panico. Ma la polizia sarebbe già sulle tracce dell’uomo, autore di un’azione ancora tutta da comprendere. Il fatto è avvenuto l’altra sera intorno alle 22,30 quando alcuni residenti hanno dato l’allarme a seguito di una rapida successione di situazioni di pericolo che hanno messo in allerta gli abitanti in un rapido tam tam. Una mano ignota infatti ha letteralmente sparso paura tra via Fratelli Cervi e via Cocci appiccando fiamme in vari punti e danneggiando oggetti. Prima è stato avvolto nel fuoco il bidoncino per lo smaltimento dei medicinali posizionato fuori dalla farmacia, il contenitore in plastica si è letteralmente liquefatto nonostante un passante abbia cercato di tamponare il fuoco tentando di trovare un estintore; poi è stato preso di mira lo stendino di un’abitazione posizionato all’esterno e, infine, l’incendiario si è spostato poco distante e ha appiccato le fiamme al telone copri-moto di un residente in via Cocci.

Appena la volante del commissariato di Forte dei Marmi è arrivata sul posto ha preso atto dei danni e raccolto le testimonianze cercando anche se fosse stata abbandonata una tanica in qualche fosso. Fortunatamente ogni singolo atto è rimasto circoscritto e si è esaurito in pochi minuti, evitando quindi l’intervento dei vigili del fuoco.

Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi della stessa mano che a dicembre ha compiuto un gesto – simile nella metodologia – sempre nella stessa zona. I filmati delle telecamere di video sorveglianza acquisiti dalla polizia e alcuni precisi identikit sono stati utili a indirizzare le ricerche verso un giovane che ha agito con un cappuccio sulla testa per tentare di non farsi riconoscere e spostandosi velocemente a piedi. Ma il responsabile potrebbe presto essere in fase di identificazione. Resta da capire il motivo di tali azioni, apparentemente assurde, se finalizzate ad un mero vandalismo oppure a lanciare un messaggio specifico di minaccia a qualcuno.

Francesca Navari