Tre hotel di lusso e 11 milioni di investimento. La famiglia Verona rilancia storici edifici

SERAVEZZA

Due b&b lusso e un hotel 4 stelle per un investimento totale di quasi 11 milioni. E’ la maxi scommessa della famiglia Verona, titolare dell’azienda Vne, che fa brillare gli occhi al sindaco Lorenzo Alessandrini che vede "Seravezza tornare oggetto del desiderio, con imprenditori locali che finalmente investono sul loro Comune". La prospettiva è poderosa: Lorenzo, assieme ai genitori Nino e Annalisa Verona a dicembre ha infatti acquistato a 220mila euro Palazzo Raffaelli dove è già iniziata un’operazione di bonifica in attesa dell’avvio del cantiere vero e proprio che per l’estate 2025 restituirà un b&b ai massimi livelli con 12 camere e 2 suite, un ristorante annesso con musica live e, nella parte posteriore, area fitness con piscina, idromassaggio e spazio relax (investimento previsto 3 milioni). I ragazzi dell’Istituto alberghiero potranno utilizzare la sala ricevimento e le cucine come laboratorio didattico. Entro fine anno – qui saranno messi in campo 600 mila euro – intanto troverà nuova vita il palazzo in piazza Carducci dove verrà avviato un altro b&b con 2-3 suite, locale in terrazza e pub nelle vecchie cantine interrate. Ci sarà invece da attendere il 2027 per l’inaugurazione del terzo immobile che i Verona sono pronti a rilevare: lo stabile abbandonato che ospitava la scuola delle suore con 7 milioni diventerà un hotel 4 stelle con 40 camere, ristorante affacciato sul fiume e una piscina esterna immersa tra il parco fino al ponte di ferro, mentre sulla parte verso il paese sorgeranno una palestra e una spa con vasca termale interna.

"I Verona – evidenzia il sindaco – sono una famiglia di imprenditori che già ha dato tanto al territorio, quasi cancellando la disoccupazione. Le tre strutture significheranno ulteriori posti di lavoro. Gli edifici più importanti di Seravezza oggi sono in ristrutturazione e questo denota un nuovo interesse immobiliare per il territorio".

"Un tempo vivere a Seravezza era una sfida – racconta Lorenzo Verona, ribattezzato ’Lorenzo il Magnifico’ dall’assessore Valentina Mozzoni per evidenziarne le prospettive di rinascita – e oggi torna a essere un orgoglio. Ho visto questi stabili fatiscenti e ho iniziato a sognare e ho pensato che non esistevano strutture ricettive nel Comune. Tra l’altro per la ristrutturazione ci rivolgeremo ad aziende locali". Come rimarcato dall’amministrazione comunale, seguendo il lascito testamentario, l’acquisto di Palazzo Raffaelli permetterà introiti al Pio Campana (66mila euro) alla parrocchia (22mila) e alla Misericordia (22mila). "E quelle risorse – evidenzia il Presidente del Pio, Daniele Spina – ci consentono di potenziare le nostre cucine che a settembre passeranno da 150 a 600 pasti al giorno servendo le scuole locali". "C’è un rinnovato entusiasmo per gli investimenti nell’entroterra – rimarca Davide Monaco direttore delle Terre Medicee – tanto che su Palazzo Raffaelli si è creata una sorta di asta tra privati ed il prezzo è salito del 35% con beneficio per gli enti che potevano beneficiare della somma". "L’offerta sarà straordinaria – sottolinea l’assessore Michele Silicani – e la speranza è che venga integrata anche dalle altre realtà vicine".

Francesca Navari