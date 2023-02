Tre giorni dedicati alle bici aspettando la grande corsa

In occasione della partenza della Tirreno-Adriatico del prossimo 6 marzo, il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia organizza "Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico", in programma dal 4 al 6 marzo sul lungomare di Lido. Si tratta della prima edizione di un evento dedicato al mondo della bicicletta, alla mobilità sostenibile e al turismo green. Una manifestazione per creare contatti, testare un’ampia gamma di prodotti e promuovere l’uso della bicicletta per uno stile di vita attento alla salute.

"Il miglior modo di vivere la Versilia è in bicicletta e la dimostrazione è il ripetersi da anni dell’interesse da parte degli organizzatori di eventi internazionali nel nostro territorio – commenta il presidente del Consorzio Carlo Alberto Carrai –; i Ccomuni del nostro territorio hanno scelto l’esperienza in bicicletta come prodotto turistico su cui investire. Un plauso va all’amministrazione di Camaiore, forse la prima in Versilia che ha sempre mantenuto il legame con questo sport".

Verrà allestita un’area espositiva per la vendita di biciclette, abbigliamento, accessori, e tutto quello che ruota attorno al mondo delle due ruote È in programma la domenica mattina un raduno e ciclopedalata con bici storiche e vintage “La Vinaria #InVersilia” a cura del gruppo sportivo Cicli Carube. Inoltre verrà creata un’area dedicata ai bambini dove poter partecipare a un minicorso educativo di guida “2 ruote sicure” organizzato da Aci Lucca con insegnanti qualificati e infine verrà allestito un palco dove si alterneranno talk show, racconti esperienziali ed interventi di esperti e professionisti, presentazioni di libri sul ciclismo e presentazione dell’Atlante dei percorsi Bike.

RedViar