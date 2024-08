Tre famiglie si prendono la società. E il gruppo Nesti entra come sponsor

Rivoluzione al Viareggio Calcio. A pochi giorni dall’inizio della stagione 2024/25, le Zebre consolidano la società mandando in porto due operazioni: la prima per il passaggio delle quote societarie, la seconda per l’ingresso di un nuovo, enorme main sponsor.

Per quanto riguarda la società, a breve sarà formalizzato il passaggio delle quote societarie del Viareggio a tre famiglie: Del Pistoia, Lippi e Marcucci. I tre soggetti dovrebbero incamerare il 32 per cento a testa, mentre il restante 4 per cento rimarrà all’attuale presidente del Viareggio Giuliano Tomei, che dovrebbe rimanere nell’ambiente seppur con un ruolo ridimensionato. Una volta conclusa l’operazione, entrerà in carica il nuovo consiglio d’amministrazione, che nominerà amministratore e presidente della società. Le tre famiglie gravitano già nell’orbita del Viareggio, dal momento che fanno parte del pacchetto dei soci del Marco Polo Sports Center, dove il Viareggio ha trovato una casa... provvisoria, in attesa dello Stadio dei Pini riqualificato.

L’altra novità – tutt’altro che secondaria – riguarda l’accordo sottoscritto con il gruppo Nesti, proprietario del grand hotel Principe di Piemonte, dell’Excelsior e del gruppo Next Yacht, che riunisce i marchi Ab Yachts e Maiora (che campeggiano sulla maglia da gioco delle Zebre; nella foto a sinistra). L’ingresso di un colosso imprenditoriale come quello messo su dal visionario Stefano Nesti, che col Viareggio ha sottoscritto un accordo biennale, ha già avuto ricadute positive: tutti gli altri sponsor, che hanno accompagnato il Viareggio in questi anni, hanno confermato l’adesione al progetto.