Lido di Camaiore, 10 luglio 2020 – I gemelli, si sa, sono una “coppia inseparabile”. Sin da prima di venire al mondo condividono lo stesso utero, nel quale crescono coccolandosi a vicenda. Si tratta però di un evento abbastanza raro, visto che l'incidenza di parti gemellari è di circa l' 1-2 % sul totale delle gravidanze. Eppure la Neonatologia dell'ospedale “Versilia” si è trovata ad accogliere ben tre coppie di gemelli nell'arco di appena 12 ore, tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio. Una bella coppia di maschietti, Enea e Leonardo, è infatti arrivata alle 16.40 di martedì 7 luglio; una favolosa coppia di femminucce, Safa e Marwa, alle 6.36 di mercoledì 8 luglio; dopo poche ore, alle 8.50 del mercoledì ecco ancora Adriano e Nicole, un maschietto ed una femminuccia davvero adorabili. Le mamme ed i piccoli stanno tutti bene, per la gioia delle tante famiglie coinvolte. Sono state quindi ore di superlavoro per le equipe di ostetriche, ginecologi e neonatologi impegnati nel percorso nascita, che hanno assistito mamme e neonati con la consueta cura e attenzione, rispettando tutti i protocolli di sicurezza. Ed il personale, di solito impegnato ad occuparsi di gravidanze singole, è stato ben lieto di trovarsi di fronte all'evento raro di accompagnare la nascita di tre coppie di gemelli in così poche ore.

