Tre aule sono a rischio alla Tenuta. Ancora aperto il cantiere di lavoro

Corsa contro il tempo per la messa in sicurezza dei plessi dell’istituto comprensivo Darsena in vista dell’imminente suono della campanella. Il rischio infatti è che gli alunni di tre classi restino senza le consuete aule dove fare lezione. Tanto che la dirigente scolastica, professoressa Barbara Caterini, è corsa ai ripari e ha già scritto al sindaco Giorgio Del Ghingaro, all’assessora Sandra Mei e al dirigente lavori pubblici Silvia Fontani per richiedere l’utilizzo temporaneo degli spazi di Villa Borbone per collocarvi tre aule della scuola primaria della Tenuta in modo da garantire il normale avvio dell’offerta didattica. Il 30 agosto infatti è stato effettuato il sopralluogo nei plessi dove sono in atto i lavori per la messa in sicurezza dell’antincendio "ed è emersa la criticità – sostiene Caterini – nell’uso per il mese di settembre delle aule al primo piano della scuola Tenuta". "Dopo il sopralluogo della Villa Borbone – evidenzia la dirigente – fatto insieme a due mie collaboratrici vicarie a seguito della telefonata con l’assessore Mei, e giudicati idonei per un uso temporaneo gli spazi, chiedo pertanto l’uso dei locali al piano terra (in caso di pioggia) e del parco antistante la villa per le attività didattiche dei bambini delle classi 2B, 3B e 4B della scuola primaria La Tenuta, che altrimenti non avrebbero dove poter fare lezione. Il Comune so che si sta impegnando nell’accelerare l’intervento, tanto che domani è fissato anche il sopralluogo da parte dell’impresa di pulizie, ma nel caso la consegna non risulti tempestiva c’è la stringente necessità di avere aule per i ragazzi".

Fra.Na.