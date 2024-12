Travolse una ciclista: viareggino 62enne condannato a 3 anni

Viareggio, 17 dicembre 2024 - Un viareggino di 62 anni è stato condannato dal tribunale di Pisa a 3 anni e un mese, con revoca della patente di guida, per l'incidente provocato il 21 gennaio 2022 a Migliarino Pisano quando travolse una ciclista procurandole lesioni gravissime e fuggendo senza prestare soccorso, prima di essere rintracciato dopo aver causato un altro incidente più tardi. Lo ha reso noto il gruppo Giesse risarcimento danni che ha tutelato la ciclista. La ciclista, quella mattina, era in compagnia del marito, entrambi appassionati di bici e organizzatori anche della Gran Fondo della Versilia, E fu investita sull'Aurelia nei pressi dell'ingresso autostradale di Migliarino. «I nostri tecnici e quelli della procura hanno ricostruito uno scenario agghiacciante - spiega il consulente Massimo Gottardo - perché l'auto era stata vista procedere in maniera pericolosa, a zig-zag, già alcuni chilometri prima, con il rischio di finire fuori strada o addosso ad altri veicoli. Una mina vagante», «l'automobilista, affiancandoli prima della rotonda, li ha urtati, scaraventando a terra la donna. L'automobilista pur di allontanarsi ha superato anche veicoli in coda al semaforo rosso, dileguandosi». Le immagini di videosorveglianza hanno ripreso la scena rilevando anche la targa del veicolo, che alcune ore dopo causa un altro incidente travolgendo la segnaletica di un cantiere stradale e schiantandosi contro il guardrail. La ciclista, conclude Gottardo, «a causa della sciagurata condotta di guida di questa persona, purtroppo ha riportato danni cerebrali che le hanno causato una grave invalidità: da quel giorno non è più autonoma e necessita di assistenza continua». Maurizio Costanzo