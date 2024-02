Tratto via del Castagno-Aurelia erminate le opere di asfaltatura

Sono terminati i lavori di asfaltatura della traversa che unisce via del Castagno alla Statale Aurelia, primo intervento del piano di ripristini stradali da effettuare nell’anno in corso e varato, di recente, dall’amministrazione comunale di Pietrasanta. "Negli ultimi tre anni – sottolinea con soddisfazione l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci – l’amministrazione ha investito molto sulle pavimentazioni stradali, circa 3 milioni di euro. E non dimentichiamo anche l’input e la forte sollecitazione, dati in diverse occasioni a enti terzi come Anas e Salt, per intervenire sulle tratte di competenza che interessano il territorio comunale. Uno sforzo notevole ma necessario, per conseguire il nostro obiettivo prioritario di sicurezza e decoro".

Il prossimo tratto viario che sarà interessato da restyling sarà via Capriglia, da piazza Statuto a via Martiri di Sant’Anna: l’inizio dei lavori sarà definito con la ditta incaricata in base al fitto calendario di eventi che si svolgono in centro, per non creare eccessivo disagio né alla circolazione, né in termini di disponibilità di posti auto per residenti e mezzi della Croce Verde. A seguire, invece, si andrà a lavorare sulla parte di via Pisanica che collega l’abitato di Pontestrada al quartiere Africa e su via Asmara, a Tonfano, per un investimento complessivo che si aggira attorno ai 300 mila euro.