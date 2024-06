Trasporto dei cittadini disabili. Donata una carrozzina

Ennesimo gesto di solidarietà e sostegno da parte di un’associazione di volontariato nei confronti di un’altra. È successo nei giorni scorsi con la donazione da parte de “La Rosa bianca“ di una carrozzina per il trasporto dei disabili e di chi ha problemi a muoversi in autonomia (anche in forma temporanea), carrozzina che è stata messa a disposizione della Croce Verde di Pietrasanta. Il tutto alla presenza delle oltre 90 persone che hanno gremito la sede de “La Rosa bianca“ al centro civico in via Bernini, all’Africa. Con il plauso anche dell’assessore al sociale Tatiana Gliori, del vice presidente della Croce Verde Raffaele Berardi, il parroco del SS. Sacramento don Messias Barsella e i volontari dell’associazione. "Si tratta di una sedia cingolata a batteria – spiega il direttivo de ’La Rosa bianca’ – indispensabile per scendere e salire le scale in sicurezza e senza sforzo da parte dei pazienti non autonomi. Anche questa iniziativa a favore della nostra collettività, come altre in passato, ha raccolto l’approvazione dei presenti". Con il sincero "grazie" della Croce Verde.

d.m.