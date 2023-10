Trasognanze: le opere di Masini a Villa Paolina

Si inaugura oggi alle 17.30 a Villa Paolina Bonaparte la personale “Trasognanze” di Gianfalco Masini, foto, l’artista è nato a Lucca, presenta Ilario Luperini, critico. Ingresso libero.

La mostra è l’occasione per conoscere meglio e da vicino un pittore che da decenni espone in collettive e personali in Italia e all’estero.

Nei locali del museo saranno esposte una ventina di opere. All’inagurazione di oggi è presente l’artista. L’esposizione resterà aperta fino al 15 ottobre con questi orari dal mercoledì al sabato 15,30-19.30, domenica 9,30-13,30 e 15,30-19,30. La mostra dona ai visitatori attraverso le opere un tuffo di emozioni e di sentimenti.