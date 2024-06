“Transennaman“ colpisce in Via Gramsci: "Quanto ci vuole a togliere due caprette?"

A Torre del Lago lo hanno già ribattezzato “Transennaman“, l’eroe popolare che ha dichiarato guerra alle transenne. In particolare a quella che "da due, forse tre settimane" (stando alle testimonianza di chi abita in zona) stringe la via Gramsci. Posizionata lì, insieme a qualche metro di nastro bianco e rosso, per segnalare una buca profonda che si è aperta all’improvviso sull’asfalto. E che ormai si è trasformata in un bidone, raccogliendo immondizia di varia natura. “Transennaman“ ha deciso di inviare, a modo suo, un messaggio alle istituzioni: "Quanti anni ci vogliono – ha scritto in una maxi cartello – per levare queste caprette. O serve che si faccia male qualcuno"... Solo il tempo lo dirò. Sicuramente il messaggio non passerà inascoltato, perché anche il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha esplicitato, pubblicamente, una certa insofferenza di fronte a questi “pascoli“ di caprette. "Non sopporto le transenne – ha dichiarato ad inizio anno il primo cittadino –, mi danno fastidio. Se le vedo in giro mi agito e faccio un casino tanto per farle togliere, chiedendo di risolvere velocemente il problema che ha causato il loro posizionamento". E allora? Che si fa con quella di via Gramsci?