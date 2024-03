Tragico schianto venti anni fa. Ritrovato il camion della sua ditta

Quando Piero Cagnoni morì assieme alla moglie Nicoletta in un tragico incidente stradale, finì anche la sua attività di autotrasporti. A distanza di 20 anni un ex dipendente ha coinvolto un gruppo di amici e, tramite una ricerca certosina, è riuscito a ritrovare l’ultimo camion che aveva acquistato l’azienda e proprio con quel mezzo sabato prossimo sarà reso omaggio alla coppia sul cavalcavia della via Provinciale dove si consumò il dramma il 17 marzo 2004. Una storia che commuove e ha quasi dell’incredibile visto che il camion è ancora attivo dopo tanto tempo ed oggi è di proprietà di un imprenditore di Pisa che si è detto ben disponibile di portarlo come ’speciale simbolo del ricordo’. Sabato alle 11,30 infatti il tir sarà posizionato in cima al cavalcavia dove verrà tributato un omaggio alle due vittime, con fiori e lancio di palloncini, alla presenza delle figlie Jessica e Valentina, degli amici e del sindaco Lorenzo Alessandrini; poi il corteo si sposterà al cimitero. Il pomeriggio alle 17 nella chiesa di Pozzi si svolgerà una Messa cantata e a tutti i presenti sarà donato dalle figlie un piccolo ricordo.

"Quando i miei genitori persero la vita – ricorda Jessica – ogni anno veniva organizzato un corteo che coinvolgeva anche trenta camion, visto che mio papà era conosciutissimo nel settore. Da dieci anni abbiamo abbandonato questa consuetudine e ci ha molto commosso l’iniziativa di questi amici che sono riusciti a ritrovare il vecchio camion della ditta che mio padre aveva in zona Ranocchiaio e dove lavorava anche mia mamma come contabile".

A distanza di venti anni il ricordo di quella tragedia è scolpito nella memoria di tutta la comunità. Il 17 marzo 2004 Nicoletta Leonardi, 46 anni, stava guidando la Polo con a bordo il marito Piero Cagnoni. Sul cavalcavia della Provinciale fra Querceta e Forte dei Marmi mentre effettuavano un’inversione a U, furono speronati a gran velocità da una Lancia K. Morendo entrambi e lasciando orfane le figlie Jessica e Valentina, oggi 43 e 39 anni. Una coppia che era conosciutissima al Ranocchiaio e non solo, con Piero che stava allargando la propria azienda. Si polverizzarono in un attimo affetti, legami, progetti e ambizioni. Quel camion, acquisto più recente di Piero, fu dato via nella dismissione dell’azienda. E sabato, dopo venti anni, tornerà simbolicamente a rappresentare quel fattivo spirito di costruzione che Piero con energia aveva messo in campo per la sua famiglia".

Francesca Navari