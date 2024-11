Tra pacchi regalo, stelle e migliaia di luci. Per Natale torna anche l’i-conico abete

Ha la forma di una stella, caduta sulle rive di Torre del Lago. E di un pupazzo di neve, che sorride sul Lungomare. O di una cristallo, che piove per illuminare la via Battisti. Di una cascata di luci dorate, che avvolgono le palme. Di un pacco regalo, tra le logge del Piazzone... Ma soprattutto, a Viareggio, il Natale ormai ha la forma di un cono.

Prosegue infatti l’addobbo della città in vista delle prossime festività, e sul Belvedere delle Maschere proprio ieri è stato montato l’albero diventato più che conico: i-conico. L’abete a campana da attraversare, fatto di lampadine, sotto il quale viareggini e turisti si sono scattati migliaia di selfie e che ormai, da anni, accompagna Viareggio nella magia delle feste. Con un bel margine di anticipo, l’amministrazione Del Ghingaro – che nelle luminarie quest’anno ha investito 140mila euro, a cui si sono uniti gli sforzi dei privati che hanno partecipato – sta completando le installazioni che riscalderanno le festività. Si attende la data per l’accensione, mentre viene confermata anche per quest’anno la presenza di una pista per il pattinaggio sul ghiaccio.