Toro e rappresentativa D tra le iscritte

Il Torino (finalista lo scorso anno), la Rappresentativa Serie D, i nigeriani dell’Alex Transfiguration (grande rivelazione dell’edizione 2022: giunsero in finale perdendo ai rigori col Sassuolo, mettendo in luce diversi talenti), gli ungheresi dell’Honvéd Budapest e i turchi del Galatasaray hanno ufficializzato la loro presenza alla 74ª Viareggio Cup, in programma dal 12 al 26 febbraio. Il Torneo è riservato alle formazioni under 18. Particolare curioso: le Nazionali maggiori di Turchia e Ungheria sono allenate da tecnici italiani, Vincenzo Montella e Marco Rossi, che nella loro storia sportiva hanno un legame significativo con la Coppa Carnevale. Nel 2011, Montella si è aggiudicato con la Roma la Viareggio Junior Cup, competizione riservata agli under 15. Marco Rossi è stato invece uno dei protagonisti, da capitano, del trionfo del Torino allenato da Sergio Vatta nell’edizione del 1984.