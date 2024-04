Torneo di calcio delle contrade. Sorteggiati i gironi della gara. Primo match Lanterna-Pontestrada

Sarà l’incontro fra La Lanterna (vincitrice dell’edizione 2023) e Pontestrada, lunedì 20 maggio alle 21,15 al comunale XIX Settembre, ad aprire la 21° edizione del Torneo di calcio delle contrade del Carnevale pietrasantino, manifestazione che conclude il palinsesto 2024 degli eventi “in maschera” nella “Piccola Atene” della Versilia. Sono stati infatti sorteggiati i due gironi eliminatori che vedranno le dieci contrade sfidarsi “all’italiana” per conquistare l’accesso diretto alle semifinali, previsto solo per la vincitrice di ciascun gruppo; gli altri due posti in palio se li giocheranno, invece, le squadre 2° e 3° classificate, con spareggi incrociati da “dentro o fuori”.

"I presidenti ci avevano chiesto aiuto per alleggerire l’impegno economico a carico delle contrade che comporta la partecipazione al torneo – annuncia l’assessore a sport e tradizioni popolari, Andrea Cosci – così siamo riusciti a offrire loro gratuitamente l’uso del campo Pedonese, delle Iare e della Pruniccia per gli allenamenti. Un risultato possibile grazie alla disponibilità della dirigenza del Pietrasanta Calcio che gestisce i tre campi sportivi e che ringrazio per la sempre preziosa collaborazione".

Come da regolamento, le due contrade finaliste della scorsa edizione, La Lanterna e Marina, sono state designate teste di serie dei gironi eliminatori: nel gruppo A, con i detentori del trofeo sono stati sorteggiati Pontestrada, Antichi Feudi, Pollino Traversagna e Brancagliana; nel B, insieme ai marinelli Il Tiglio/La Beca, Africa Macelli, La Collina e Strettoia. La fase eliminatoria si chiuderà venerdì 14 giugno; il 17 e 18 (fischio d’inizio alla 21,30) le due gare di spareggio, poi semifinali (venerdì 21 e sabato 22) e finalissima il 28. Invariati i prezzi dei biglietti: 4 euro per la fase a gironi, 5 per gli spareggi e tutte le gare a eliminazione diretta, con accesso libero per under 10 e over 70.