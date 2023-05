Tornano i gruppi di disabili "In inverno troppi costi energia"

Con l’arrivo dell’estate la casa vacanze dell’Unione lotta alla distrofia muscolare (Uildm), in via della Libertà a Focette, tornerà ad ospitare i gruppi di disabili in arrivo da tutta Italia. Tra giugno e settembre ne arriveranno sei gruppi, ma la speranza è di poter vivere la struttura di più tutto l’anno. "Siamo contenti – dice la presidente Elena Polacci – perché la struttura è davvero un fiore all’occhiello e la usiamo anche in inverno per riunioni ed eventi di beneficenza. Dovremo sederci al tavolo con la futura amministrazione in quanto il caro-energia si fa sentire. Essendo un’ex scuola abbastanza grande, il riscaldamento è vecchio e costoso. Chiederemo un intervento per abbattere i costi e poterla sfruttare al massimo delle potenzialità".