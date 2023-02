Tornano i corsi mascherati Ecco i carri in gara da domenica

Era il febbraio 2020 quando gli “steampunk“ dell’Africa-Macelli regalarono alla contrada gialloblù la storica doppietta vincendo nei carri e nelle mascherate. Da Codogno però stavano già arrivando le prime notizie sul Covid e di lì a poche settimane scattò il lockdown. Per questo il ritorno dei corsi del Carnevale pietrasantino ha il sapore della rinascita. Si parte domenica alle 15, con replica il 19 e le premiazioni il 26, più il Carnevale dei bambini il 21. Il circuito è quello tradizionale formato da piazza Matteotti, via Marconi, via San Francesco e provinciale Vallecchia, mentre la novità è la rinuncia di Strettoia al carro.

Ecco l’ordine di sfilata di domenica: in apertura Africa-Macelli, in quanto vincitrice dell’ultima edizione, con il carro “Finalmente è Carnevale” (mascherata “La natura”), poi Il Tiglio-La Beca con “Gira la Beca”, Lanterna con “Pietrasanta in rock n’roll”, Collina con “... E di nuovo la vita”, Strettoia con la mascherata “Shhhh...trettoia”, Pontestrada con “Harry??? Potta “R”, Marina con “Carneval loco viene dal mar” (mascherata “Los locos del mar”), Pollino-Traversagna con “Finché la barca và... lasciala andare!”, Antichi Feudi con “Come l’Araba Fenice rinasce il Carnevale” e Brancagliana con “Brancaclown show”. Due i passaggi in programma, incluso lo show sotto la “montata“ della Croce Verde, dove si posizionerà la giuria presieduta da Ezio Marcucci.

d.m.