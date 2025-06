Tornano i concerti di Pieve a Elici. Nella chiesa di San Pantaleone risuonano le melodie più belle

Cinque concerti per altrettanti appuntamenti con la grande musica in uno scenario da sogno, quello offerto dalla bellissima Pieve romanica di San Pantaleone. Tornano anche quest’anno i "Concerti di Pieve a Elici", manifestazione organizzata dall’Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il comune di Massarosa. Anche questa edizione è dedicata a Marcello Parducci, a lungo presidente dell’Associazione Musicale Lucchese.

Il programma della 58ª edizione è stato presentato ieri da Marco Cattani e Simone Soldati, presidente e direttore artistico dell’Associazione, assieme alla sindaca di Massarosa Simona Barsotti e all’assessore alla cultura Adolfo Del Soldato. Con loro anche Beppe Bertolani e Antonella Moscardini, presidente dell’Associazione Musicale Massarosa. "Questi concerti sono da sempre sinonimo di grande qualità artistica – affermano Soldati e Cattani –; il cartellone è di livello, con grandi interpreti e programmi raffinatissimi. Per quanto riguarda i numeri, stiamo lavorando per tornare ai 9 o 10 appuntamenti già dalla prossima edizione per arrivare a celebrare come merita il 60esimo anniversario di questa manifestazione".

Il primo concerto si terrà venerdì con il Quartetto Adorno, una delle più interessanti formazioni degli ultimi anni a livello internazionale. Edoardo Zosi (violino), Liù Pelliciari (violino), Benedetta Bucci (viola), Francesco Stefanelli (violoncello) sono musicisti di evidente talento, attivi sulle scene con grande successo di pubblico e critica. Venerdì 4 luglio il virtuoso del clarinetto Alessandro Carbonare, dal 2003 primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, torna a Pieve a Elici in un duo inedito con il pianista Marco Scolastra.

Venerdì 11, largo ai giovani con il concerto della vincitrice del Concorso pianistico internazionale di Massarosa, la belga Anaïs Cassiers. Sarà l’Argentina a farla da padrone nella serata di giovedì 17 luglio, con "Tango del suburbio" e l’affiatatissimo duo formato dal chitarrista Giampaolo Bandini e da Cesare Chiacchiaretta al bandeneon.

A chiudere l’edizione 2025 dei Concerti di Pieve a Elici sarà "La carrozza di Mozart", con la voce narrante di Sandro Cappelletto, il violino di Marco Rizzi e il pianoforte di Simone Soldati. Accompagnato dalla musica di Mozart e Haydn, Cappelletto, giornalista e critico musicale, racconta la crescita culturale e musicale del giovane Wolfgang Amadeus durante il suo viaggio in Italia.