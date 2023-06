Torna "VinoVip" Luci su Carpineto e il suo ’Maremma’

Torna il summit dedicato al mondo dell’enologia ‘VinoVip’, per una seconda edizione che si preannuncia entusiasmante, nella prestigiosa location di Forte dei Marmi. Domenica 25 e lunedì 26, tra Fondazione Villa Bertelli e la spiaggia cult della Perla della Versilia, si daranno appuntamento i protagonisti del vino da tutta Italia. Tra i nomi di spicco della kermesse, ci sarà anche la Tenuta Carpineto di Val Colomba (Gavorrano), che porterà a Forte dei Marmi il ‘Maremma Toscana Doc Vermentino Valcolomba’, frutto di un vitigno ‘marinaio’ che cresce bene con il sole e il vento. Si tratta di un vino fresco, di spiccata acidità, minerale e sapido, molto legato al territorio, di buona persistenza e spiccata piacevolezza. Nasce da uve raccolte esclusivamente a mano, diraspate, selezionate e delicatamente pigiata per iniziare una veloce macerazione a freddo con le bucce, in modo da estrarre aromi caratterizzanti. Un vino giallo paglierino, con riflessi verdognoli, perfetto per una tavola estiva.

Il vermentino di Valcolomba cresce in una tenuta di 165 ettari, di cui dieci di vigne e cinque di ulivi, immersi in un ampio bosco mediterraneo. Un luogo impreziosito, di recente, dalla creazione della ‘BeeDrome’: quattro ettari fioriti perché le api vivano e prosperino. Il ‘Maremma Toscana Valcolomba’ è stato prodotto per la prima volta nel 2010 in una piccola produzione di circa 6mila bottiglie. Ma l’apprezzamento generale ha portato in pochi anni a raddoppiare il numero. Un fiore all’occhiello per Carpineto, dove dal 1967 i titolari Antonio Mario Zaccheo e Giovanni Carlo Sacchet armonizzano l’atmosfera mediterranea, la natura selvaggia e la passione per il vino.