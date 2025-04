Torna "Marina in fiore". Divieti in piazza Villeparisis. I commercianti protestano

Saranno quattro lunghi giorni, uno in più rispetto alle passate edizioni, per dare il benvenuto alla bella stagione. Tra i mugugni, però, di chi non gradisce il fatto che piazza Villeparisis diventerà off-limits ogni pomeriggio in quanto occupata dalle storiche "Macchinine di Tonfano". L’edizione 2025 di "Marina in fiore", in agenda da domani a domenica a Tonfano, avrà questa medaglia a due facce. I contenuti della fiera, organizzata dal Consorzio di promozione turistica della Versilia in collaborazione con il Comune e le categorie economiche, e arricchita dallo "street food" dell’associazione Marina Eventi, saranno illustrati nell’edizione di domani.

I mal di pancia di alcuni commercianti, invece, risalgono a due giorni fa quando è stata pubblicata l’ordinanza della polizia municipale per piazza Villeparisis. In tutta l’area sarà in vigore il divieto di sosta e transito da domani a domenica con orario 15,30-20, nonché dal 31 maggio al 7 settembre ore 18,30-24. "Non è una bella cosa. Se il Comune fa togliere le auto alle 15,30 – si sfogano alcuni esercenti – la gente che al mattino viene alla fiera avrà l’ansia dell’orologio e di prendere la multa. Non ce l’abbiamo con le macchinine, anche se come altri stagionali vengono solo quando c’è tanta gente. Il problema è che viene creato un disservizio togliendo un parcheggio centrale e comodo. Lo stesso succederà quest’estate: dovremo togliere le macchine alle 18,30, proprio quando inizia il passeggio". La vicenda delle "Macchinine di Tonfano", attive dal 1957, aveva visto l’anno scorso l’associazione "Tonfano 2.0" chiedere al Comune di valutare uno spostamento, ma la richiesta agli operatori di trasferirsi verso le giostrine lato monti è stata respinta in quanto per le macchinine era stato previsto un circuito più ridotto e a forma ovale (anziché circolare), rendendo più difficili le manovre.

In occasione della fiera, infine, è stato anticipato l’orario della raccolta dei rifiuti porta a porta a cura di Ersu. Il servizio per le famiglie e le attività commerciali di Fiumetto, Tonfano e Focette verrà infatti effettuato alle 4, anziché alle 7, sia domani che venerdì e sabato (per le sole attività anche domenica). L’invito di Ersu, pertanto, è di esporre i rifiuti differenziati, come da calendari, al di fuori di abitazioni e attività la sera precedente.

Daniele Masseglia