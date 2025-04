Contributi al Festival: botta e risposta in consiglio

Botta e risposta in consiglio comunale tra il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il capogruppo della Lega Alessandro Santini (nella foto) sui contributi al Festival Pucciniano.

Il confronto è nato durante la discussione per l’approvazione dell’incremento del fondo di dotazione, un milione e mezzo di euro, per permettere all’Ente lirico di far fronte al restauro di Villa Caproni, alla riqualificazione dell’ingresso del Gran Teatro e alla ristrutturazione della Club House, del Circolo velico e della Puccini Academy, nell’ambito dell’impegno di co-finanziamento assunto con il Comitato per il centenario pucciniano.

Nell’occasione il capogruppo leghista, che nelle scorse settimane ha sollevato il caso dei ritardi nei pagamenti agli artisti che hanno partecipato al Festival 2024, saldati poi a fine marzo; è tornato a chiedere chiarimenti sul contributo da 500mila euro erogato dal Comune al Pucciniano. Chiedendo "più attenzione per come verranno gestiti questi soldi" e al segretario generale del Comune "di verificare la correttezza della delibera, perché quando si danno soldi pubblici – dice Santini – si deve motivare per filo e per segno per cosa si danno. E nella delibera non c’è scritto nulla".

Il sindaco Del Ghingaro ha chiarito che il contributo annuale "che serve per l’attività gestionale dell’ente", da inizio legislatura viene erogato dal Comune sia al Carnevale che al Pucciniano. "Con una cifra che cambia di anno in anno rispetto alle esigenze. Non c’è nulla di particolare o di strano – ha concluso –. Le spese del Pucciniano stanno dentro ad un bilancio controllato dai revisori della Fondazione e anche dai nostri".