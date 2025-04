Torna l’ombrellone sociale. Confermati gli 8 punti ombra

A giorni sarà ufficializzato l’affidamento delle due spiagge comunali attrezzate. Nel frattempo l’amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di ripetere il progetto dell’"ombrellone sociale" per garantire la possibilità di fruire dei servizi balneari anche alle categorie più deboli della comunità fortemarmina.

All’interno del capitolato di gara per la concessione delle due spiagge attrezzate, di recente pubblicata, sia stato previsto espressamente, come onere a carico dell’aggiudicatario di ciascun lotto, di mettere a disposizione 4 punti ombra da destinare alle finalità sopra indicate per tutta la stagione balneare, compresi sabato, domenica e festivi.

I posti ombra non potranno essere affittati ad altri clienti, nel caso non fossero utilizzati dal sociale, almeno fino alle 16 del pomeriggio al fine di consentire anche alle persone anziane e/o alle persone fragili di trovare un posto gratuito magari in tarda giornata.

I punti ombra saranno riservati a cittadini e nuclei familiari residenti con Isee inferiore a 15mila euro associazioni ed enti assistenziali iscritti all’albo comunale delle associazioni. Nella domanda potranno essere indicati uno o più periodi. In quest’ultimo caso la richiesta di periodi ulteriori al primo sarà accolta qualora non vi siano altre domande da soddisfare.

In caso di più richieste per lo stesso periodo e in numero superiore ai posti ombra disponibili verrà stilata una graduatoria che terrà conto dell’Isee. Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 0584/280287