Torna lo spettacolo della Canzonetta. Sul palco del Gran Teatro Puccini

Dopo il grande successo dello spettacolo della Canzonetta di inizio febbraio scorso e la richiesta di molti viareggini e versiliesi che non hanno trovato biglietti disponibili per le passate serate, è stato fissato, dalla Burlamacca 81 e dal Club Lions Viareggio-Versilia Host, un nuovo appuntamento per sabato 9 marzo nella sala Caruso del Teatro Puccini a Torre del Lago. Il ricavato delle vendite, anche questa volta, sarà devoluto in beneficienza: "Assistere alle esilaranti scenette - dichiara il presidente del Lions Club Luca Lunardini- non è solo un modo per sottolineare, divertendosi, l’attaccamento e il sostegno di Viareggio e della Versilia alla sua più bella tradizione di teatro satirico, ma anche un modo concreto per aiutare chi ha necessità".

Sarà possibile comprare la prevendita dei biglietti al gran Caffè Margherita ogni pomeriggio, nei giorni feriali dalle 18 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 16 alle 18.30, con la presenza dei volontari Lions.